شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة قنا»: تقديم خدمات الرعاية الصحية لـ3 مليون مواطن خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الوحدات الصحية بالمحافظة والبالغ عددهم 238 وحدة صحية و9 مكاتب صحة قدمت الخدمات الطبية لأكثر من 3 مليون مواطن متردد عليها بالمحافظة بواقع 3224203، وذلك خلال عام ٢٠٢٠.

وتم تقديم الخدمة بالعيادات الخارجية بهذه الوحدات لعدد 343797 مريض، والإستقبال والطوارئ لعدد 112275 مواطن، وخدمات متابعة الحوامل الجدد لعدد 43597 سيدة، والحوامل المترددة لعدد 61934 سيدة، ومتابعة الأطفال لعدد 461449 طفل، والتطعيمات الروتينية لعدد 527163 طفل، وتنظيم الأسرة لعدد 523116 سيدة، والخدمات المعملية لعدد 292735 مواطن، وطب الأسنان لعدد 74594 مواطن.

وأضاف تواضروس أن الوحدات قامت بتنفيذ الخدمات الطبية بعدد 24 وحدة صحية تعمل بنظام ال 24 ساعة والموزعة على جميع المراكز لتقديم الخدمة طوال اليوم للمواطنين.

وذكرت الدكتورة إيناس فاروق، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، المنسق العام للمبادرات الرئاسية، أن الوحدات الصحية قد قدمت أيضا العديد من الخدمات للمرضي من ذوي الأمراض المزمنة حيث إستقبلت الوحدات الصحية 6425 مريض ضغط ،6068 مريض سكر و1217 مريض كلي هذا بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية مثل صحة المرأة ،الامراض المزمنة،التقزم والانيميا ،صحة الام والجنين وكذلك الإشراف على الفحص الطبي الشامل من مسؤولي السن المدرسي ومتابعة التطعيمات لاطفال المدارس لأكثر من 231310 طفل.

كما تم خلال متابعة أكثر من 660 حالة عزل منزلي تمت متابعتهم عن طريق فرق الرعاية الأساسية.