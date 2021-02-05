شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه القناة»: التعامل الفوري مع بلاغات الكسور المفاجئة في مواسير المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، إنه برغم من سوء حالة الطقس والإمطار، إلا أنه تم التعامل مع عدد من البلاغات بشأن كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث انتقل مهندسو وفنيو وعمال الشركة إليها فوراً وتم إصلاحها في وقت قياسي، مؤكدا أنه أصدر تعليمات مشددة بالتجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من الإصلاحات في فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة.

وأكد عصمت، أن غرفة عمليات الشركة تلقت خلال 24 ساعة الماضية عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير المياه، في محافظات القناة الثلاثة «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد» وعلي الفور انتقل فنيو وعمال الشبكات إلى مكان تلك البلاغات وتم التعامل معها وإصلاحها في وقت قياسي تحت مياه الأمطار، حيث تم الانتهاء من اصلاح كسر خط طرد الجبلايات قطر 800 مم GRP بمنطقة الأمل بحى فيصل خلف محطة رفع صرف صحى الحرفيين بالسويس، وإصلاح كسر في خط 300 م بجوار مصنع الطوب بمنطقة السساتر.

كم تم إصلاح كسر قطر 8 بوصه بقرية ابوسلطان، واصلاح كسر بخط 4 بوصه خلف الكنيسة بالقنطرة شرق، واصلاح كسر 4 كسورات قطر 200 مم وقطر 110 مم على عمق 3.5 متر بطريق المعاهدة بمنطقة أبوخليفة القنطرة غرب، واصلاح كسر بخط قطر 4 بوصه بعزبة الكوع بقرية الوادي الأخضر بالقصاصين، وخط 4 بوصة بحي الزهور بمركز القصاصين، وإصلاح كسر بخط قطر 6 بوصة بمنطقة الشنواني بالتل الكبير.

وأضاف رئيس مياه القناة، أنه تم البدء في أعمال تطهير وملس شبكات الصرف الصحى بمنطقة قرية ابوسلطان، وتم تسليك وتطهير شارع أسيوط ومنطقة سوق الخميس، وامام مسجد الرحمة بمدينه القنطرة شرق، كما تم الانتهاء من أعمال الملس والتطهير بخط عتاقه حتى شارع حسين حجازى، واستكمال الأعمال بمنطقة البلابسه حى ثان، ومنطقة حي السلام شارع المستشفى، وشارع رفاعه الطهطاوى، كما تم البدء بأعمال الملس والتطهير بشارع البحرى حتى تقطاع البحرى مع المشتل، وشارع مدرسه جمال عبدالناصر.

وناشد عصمت المواطنين، عدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف ويسبب طفوحات للمياه وحفاظا على شبكة الصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

رئيس مياه القناة: أصلحنا عدد من كسور المواسير المفاجئة تحت الأمطار

رئيس مياه القناة: أصلحنا عدد من كسور المواسير المفاجئة تحت الأمطار

رئيس مياه القناة: أصلحنا عدد من كسور المواسير المفاجئة تحت الأمطار

رئيس مياه القناة: أصلحنا عدد من كسور المواسير المفاجئة تحت الأمطار