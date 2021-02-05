شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء واستغلال المواطنين، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وأوضحت فايزة عبدالرحمن، مدير مديرية تموين الشرقية، أن إدارة تموين كفر صقر برئاسة محمد الشاعر، تمكنت من ضبط ٥ أطنان دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة، قبل تهريبها محملة على سيارتين نصف نقل، وتم تحرير المحاضر أرقام ٣١٢ و٣١٣ ضد سائقي السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وأكدت استمرار الحملات التفتيشية والتموينية لضبط حركتي البيع والشراء بالأسواق، والتأكد من سلامة المنتجات المباعة للمواطنين، وتطبيق القانون على المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.