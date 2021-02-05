شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تهنئ زوجين مصريين بمنحهما "وسام أستراليا" فى ملبورن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة إلى رؤوف يوسف وحرمه ثريا يوسف، المصريين المقيمين بمدينة ملبورن الأسترالية، على منحهما "وسام أستراليا" لعام 2020، تقديرًا لخدماتهما الجليلة في مجال العمل الاجتماعي وسط الجاليات المصرية والعربية في ملبورن.

وخلال اتصال هاتفي أجرته سيادتها معهما، وجهت السفيرة نبيلة مكرم التحية للزوجين اللذان أسسا "نادي الحكماء الاجتماعي لكبار السن".

وقالت لهما: "إنكما تقدمان نموذجًا مشرفًا للقيم المصرية الأصيلة المتمثلة في المروءة ومساعدة الآخرين والتعايش والتسامح"، مضيفة أنها التقت بهما في زيارة سابقة إلى مدينة ملبورن الأسترالية.

وأكدت وزيرة الهجرة، خلال الاتصال، أن مصر تعتز دومًا بأبنائها في الخارج الذي يحرصون على تقديم صور إيجابية عن مصر والمصريين وسط مجتمعاتهم المختلفة حول العالم، وقالت: "أنتما بحق مبعث فخر لنا ولوطننا، إذ أننا الآن نجد اثنين من أبناء مصر يحصلان على وسام أستراليا الرفيع الذي يتم منحه من الحكومة الأسترالية كتقدير خاص للإنجاز والخدمة المجتمعية المتميزة".

فيما أعرب الزوجان عن بالغ سعادتهما بتواصل وزيرة الهجرة معهما، وأكدا على تقديرهما لدورها العظيم في رعاية الجاليات المصرية بالخارج والتواصل المستمر معهم وربطهم بوطنهم، معبرين عن مشاعر الحب والانتماء لمصر وفخرهم بها وبما وصلت إليه الآن من تقدم وتنمية يجعلها في مصاف الدول الكبرى قائلين: "مصر دائما في القلب".

وجدير بالذكر أن رؤوف يوسف وحرمه ثريا قد هاجرا من مصر إلى ملبورن بأستراليا عام 1978، وعمل كلاهما في شركة لـ "الترام"، ثم أسس الزوجان "نادي الحكماء الاجتماعي لكبار السن" في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بجنوب شرق ملبورن، حيث جمع النادي بين كبار السن من المتحدثين باللغة العربية الذين عانوا من العزلة بسبب الاختلافات اللغوية والثقافية، كما اعتاد الزوجان على أن يصطحبان الأفراد من الجاليات المصرية والعربية إلى الأطباء عند الحاجة والمساعدة في ترجمة المعلومات لهم، وطهي الطعام المصري ليأكله الجميع، وأيضا تنظيم رحلات وعقد لقاءات للجاليات المصرية من شأنها ربطهم بوطنهم الأم مصر.