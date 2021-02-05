شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر ينعى وفاة مطران جبل العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برقية تعزية إلى الأنبا يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، في وفاة المطران بولس البرخش، متروبوليت بصرى وحوران وجبل العرب سابقاً، والذي انتقل "إلى السماء على رجاء القيامة" توفى، أمس الخميس.

وقالت برقية عزاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر:" استقبلنا خبر وفاة المطران بولس البرخش، متروبوليت صورى وحوران وجبل العرب سابقاً بمشاعر مليئة بالحزن والرجاء في القيامة والحياة الأبدية،لذا باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وبالأصالة عن نفسي نشاطركم هذه اللحظات، ونطلب من الرب القدير أن يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السماوي".

يذكر أن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، عقد اجتماعه نصف السنوي العادي في الفترة من 26- 28 يناير الجاري بدار القديس اسطفانوس بالمعادي؛ برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق؛ بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس المجلس وبمشاركة الآباء مطارنة وأساقفة كل الإيبارشيات الكاثوليكية في مصر. فيما اعتذر عن الحضور البطريرك يوسف العبسي بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك ، بسبب اجرءات السفر الخاصة بكورونا.