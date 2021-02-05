شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى ناعياً سعد الجمال: بذل جهدا فى تعضيد العلاقات المصرية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى السفير أسامة نقلى سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة لدول العربية رئيس لجنة الصداقة المصرية السعودية بمجلس الشورى سعد الجمال الذى وافته المنية اليوم.

وقال السفير في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "عرفته صاحب صوت هادئ ممتزن ، ومخلص لوطنه ".

أضاف السفير نقلى: "صاحب جهد وافر في تعضيد العلاقات التاريخية بين الشقيقتين السعودية ومصر، من خلال لجنة الصداقة البرلمانية ومجلس الشورى الموقر".

واختتم السفير تغريدته بالدعاء له قائلا:" تغمده الله بواسع رحمتهه وعظيم فضله وإحسانه ، وأدخله فسيح جناته ..أخلص التعازى لمصر وأسرته وذويه".

كان النائب سعد الجمال، عضو مجلس النواب، عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، توفى اليوم عن عمر يناهز 75 عاما، ومنتظر تشييع الجثمان بمسقط رأسه بالصف الجيزة.

ولد سعد الجمال في 20 يونيو عام 1945، في محافظة الجيزة، بمركز الصف، حصل على ليسانس الحقوق ودبلومة العلوم الشرطية، عام 1966 بتقدير جيد جدًا.

عام 1992، عين الجمال، مساعدًا لمدير أمن القاهرة للأمن العام، وأوفد لتدريس مادة البحث الجنائي ومسرح الجريمة، بالمركز العربي للدراسات الأمنية في مدينة الرياض ب