شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير 228 رحلة جوية إلى عدة جهات لنقل 23174 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة على مدار 24 ساعة 228 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تنقل على متنهم قرابة 23174 راكبا.

وحسب مصادر بالمطار فان صالات السفر ستغادر منها 116 رحلة تنقل على متنها 11290 راكبا إلى عدة جهات مختلفة منها نيويورك، لندن، فرانكفورت، ميونخ، باريس، أمستردام، روما، بودابست، كييف، ميلانو، فيينا، أثينا، أسطنبول، أديس أبابا، لارناكا، الدار البيضاء، دبى، الشارقة، أبوظبى، مسقط، البحرين، تونس، عمان، بغداد، السليمانية، صبيحة، دوالا، بيروت.

فى حين تستقبل صالات الوصول بمطار القاهرة 112 رحلة تنقل على متنهم 12884 راكبا قادمين من عدة وجهات مختلفة منها نيويورك، تورونتو، لندن، باريس، فرانكفورت، أمستردام، أثينا، فيينا، كييف، ميلانو، أسطنبول، أديس أبابا، لارناكا، الدار البيضاء، عمان، مسقط، جدة، دبى، الشارقة، أبوظبى، بيروت، الخرطوم، بغداد.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.