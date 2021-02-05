شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف في خطبة الجمعة بجنوب سيناء: الخونة جزاءهم القتل بنص القرآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الله سبحانه وتعالى يقول:«طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى»، فالقرآن والأديان جاءت لسعادة الناس وليس لشقائهم، والقرآن تحدث عن المنافقين حديثا يكشف طبيعتهم في كل مكان وزمان، وبين لنا أن الله لا يحب الفساد والمفسدين، والمفسدين قسمان الأول هم الخوارج والبغاة وأحكامهم في الفقه وعند الفقهاء معلومة كما ورد في القرآن، فمن جعل الإفساد والتخريب منهج فهم بغاة.

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة اليوم لوزير الأوقاف من مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، والدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، والشيخ اسماعيل الراوى ،وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء.

وأضاف جمعة :«قضية الوعى هامة جدا لأن المنافقين يستغلون الجهل وعدم الوعى، ومبادرة الوعى التي أطلقناها في وزارة الأوقاف بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام، وبعض المفسرين فسر قول الله»وفيكم سماعون«بالجواسيس ومن هنا يأتى التحذير من الخونة والجواسيس والطابور الخامس، ولم تسقط دولة عبر التاريخ إلا وكانت الخيانة من بعض أبناءها.

وأكد وزير الأوقاف:«أهمية قضية الوعى وبيان ما تحكم به الدول وإنجازات لدحض هؤلاء المنافقين والخونة»، لافتا إلى القرآن الكريم تحدث عن الطابور الخامس والمنافقين، ونفرق هنا بين التعبير عن الرأى والكذب والافتراء والتدليس قصد الفتنة وإيقاع الدول، والعملاء والخونة والجواسيس جزاءهم مثلما ذكر الله في القرآن :«مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓاْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِيلًا».

واستطرد قائلا: وصفتهم الثانية هي الحقد على الأوطان مثلما تفعل الجماعات الإرهابية يقول الله تعالى:«إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ».