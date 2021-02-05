شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطوير مزلقان الخلاصاب وإنشاء محطة معالجة في أبوالريش بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة أسوان في التنفيذ الفعلى لتطوير مزلقان الخلاصاب عند مدخل بهريف بقرية أبوالريش بأسوان لتسهيل حركة مرور المركبات على طريق أسوان- القاهرة الزراعي.

من جانبها، أوضحت المهندسة رقية حماد، رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أن تعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بدأ تنفيذها بالتنسيق مع المركز الوطني لاستخدام أراضي الدولة لإصدار الموافقة على الأرض المخصصة لإنشاء محطة المعالجة الرئيسية ضمن مشروع الصرف الصحي لقرى أبوالريش «قبلي وبحري»، والذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 225 مليون جنيه.

وتم الاتفاق مع الشركة المنفذة على توفير كل ما يلزم لاستكمال شبكات الانحدار، وذلك بالتوازي للإسراع بتنفيذ هذا المشروع المهم في فترة زمنية قياسية.