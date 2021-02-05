شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4131 مخالفة دوائية وتشميع مركز طبي بدون ترخيص في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، ومفتشي الإدارة الصحية بفاقوس، وبالاشتراك مع إدارة الرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، حملة تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة، تم خلالها مداهمة وتفتيش مركز للعلاج الطبيعي والتخسيس يعمل بدون ترخيص بمركز فاقوس، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وقامت اللجنة بضبط ٤١٣١ كبسولة وعبوة وسرنجة وزجاجة، لأدوية ومستحضرات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وبدون فواتير في مكان غير مرخص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتشميع المركز بكامل محتوياته، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم ١٠٨٢ جنح لسنة ٢٠٢١ بمركز الشرطة بفاقوس.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.