شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة طبية لـ114 ألف طفل ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن ضعف السمع بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية العاملة ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع بمحافظة الشرقية، قامت بفحص ١١٤٣٨٥ طفلا حديثي الولادة حتى الآن، وذلك من عمر يوم وحتى ٢٨ يوم من خلال الأجهزة السمعية.

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية تستهدف فحص ١٥٠ ألف طفل على مستوى المحافظة خلال عام، ويتم العمل بالمحافظة من خلال ١٥٠ مركزا طبيا ووحدة صحية تابعة لـ١٩ إدارة صحية بالمحافظة، بعد توزيع جميع الأجهزة اللازمة عليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حرصا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأشار إلى فحص الأطفال بجهاز الانبعاث الصوتي، وفي حالة عدم الاجتياز يتم فحصه مرة أخرى بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وفي حالة عدم الاجتياز تتم الإحالة إلى مركز علاج السمعيات بمستشفى الأحرار التعليمي، وفي حالة الاحتياج لعملية جراحية مثل «زراعة القوقعة» تتم إحالته إلى مركز السمع والكلام بالقاهرة.

- صورة أرشيفية