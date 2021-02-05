شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض لتصدعات وميول.. إخلاء عقار مكون من 5 طوابق بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عقار مكون من 5 طوابق بحي شمال المدينة من جميع سكانه بعد حدوث تصدعات به، وذلك تحسبا لانهياره فجاءة.

كانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعلى رأسهم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء محمود خليل مدير الأمن، والعميد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والمهندس محمود حسين رئيس حي شمال المنيا، ورئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد انتقلوا لموقع العقار الكائن في شارع 6 أكتوبر المتفرع من شارع عدنان المالكي لفحص العقار والإشراف على عملية إخلائه من سكانه بعد تصدعه.

وتم تشكيل لجنة هندسية تضم الحماية المدنية ورئاسة حي شمال ومسؤولين من شركات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، لفصل تلك الخدمات عن العقار تحسبا لإنهياره، وعمل كردون أمني حوله ومنع المارة من التجول خوفا على حياتهم.

كما تقرر غلق الشارع أمام حركة السيارات والمارة وتكليف الإدارة الهندسية والتنظيم بأعمال الفحص والمتابعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال مسؤول بالوحدة المحلية لمركز المنيا، إن المعاينة الأولية ترجح أن العقار تعرض لميول بسيطة بسبب تهالك أحد أعمدة الخرسانية، وأنه ربما يحتاج لأعمال ترميم وتقوية جدرانه دون هدمه بالكامل، وأنه تم إخلائه من جميع سكانه خوفا على حياتهم وذلك لحين صدور قرار نهائي يحدد موقف العقار وحالته الهندسية والفنية بمعرفة اللجنة المختصة.