شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم خدمات صحية لـ18 ألف «سيدة حامل» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للعناية بالأم والجنين، ضمن جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، حيث قدمت مديرية الصحة الخدمات الطبية لـ18 ألفا و565 سيدة من السيدات الحوامل، من خلال 260 وحدة صحية ومركز طبي بمختلف مراكز المحافظة.

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدي B «ومرض الزهري وفيروس نقص المناعة البشرى»، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

أوضح الدكتور أحمد خليل، منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وأعمال المبادرة يتم تنفيذها من خلال فرق طبية وأطقم تمريض على كفاءة عالية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.