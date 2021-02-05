شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء: تطوير «ميدان الجفجافة» ضمن الخطة الاستثمارية بـ 23 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء عن تطوير ميدان الجفجافة بمركز الحسنة، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجاري.

وقالت المحافظة في بيان، إن مشروع تطوير ميدان الجفجافة في قرية الجفجافة يشمل تطوير الميدان بالكامل وتغيير أعمدة الإنارة بأخرى جديدة، ورصف الطرق المؤدية للميدان، وتركيب البردورات بالازدواج الجديد، المدعوم بالإنترلوك.

وأشارت إلى أن اعتمادات الخطة الاستثمارية للحسنة للعام المالي الجاري 2021/2020 تبلغ 23 مليون و200 ألف جنيه، حيث تم توزيعها على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 7 ملايين جنيه لأعمال الكهرباء، مبلغ 11 مليون و500 ألف جنيه للطرق، مبلغ مليون و50 ألف جنيه لتحسين البيئة، ومبلغ 3 ملايين و650 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.