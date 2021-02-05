شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية في فاقوس بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع الجهات المعنية عدة حملات على مراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق ٣ مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة المنشية وكفر الحوت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون، وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين لقرارات مجلس الوزراء لمنع التجمعات، وغلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.