شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تستجيب لـ25 ألف بلاغ من المواطنين خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تولي أهتمامآ غير مسبوق بالإستجابة لبلاغات وشكاوي المواطنين والتعامل الفوري معها وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بتشكيل مجموعات تنفيذية تختص بتلقي بلاغات المواطنين على مدار ٢٤ ساعة والعمل على سرعة حلها بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات الفرعية بالإحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية.

وأشار المحافظ إلى تلقي المحافظة خلال العام الماضي حوالي ٢٥١٠٦ ألف بلاغ وتم حلها وذلك بخلاف بلاغات الطوارئ والبلاغات التي تستوجب إدراجها ضمن خطط التطوير بالمحافظة.

وأضاف بأن البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تنوعت بين بلاغات «كهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ونظافة واشغالات وبلاغات بناء مخالف وتصدعات وحوادث» وجاء بياناتها كالآتي: ٦٥٢٨ بلاغ كهرباء، ٥٤٧٢ بلاغ مياه، ٣٠١٢ بلاغ صرف صحي، ٥٢٣٢ بلاغ نظافة واشغالات، وعدد ١٢٧٢ بلاغ مخالفات بناء وتصدعات، و٣٥٩٠ بلاغات حوادث.

وفي نفس الإطار أكد على رؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد الميداني الفعال للتعامل الإستباقي للحد من الأزمات والمخاطر وضرورة وضع خطط مبتكرة للقضاء على كافة المشاكل التي تواجه المواطنين بشكل إيجابي وفعال، موجهآ بتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وذلك للتعامل الفوري مع البلاغات الطارئة بشكل جاد وحازم.

كما ناشد المحافظ مواطنين الجيزة بضرورة الإبلاغ على أي مخالفات تفعيلآ للدور المجتمعي بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للنهوض بمستوي الخدمات وذلك من خلال الخطوط الارضية التالية «٣٥٨٥٥٧٢٢- ٣٥٨٦٣٠٠٤- ٣٥٨٦٩١٩٣- ٣٥٨٦٩٣٧١» وكذلك الخط الساخن١١٤وخدمة الواتساب على أرقام «٠١١٥٢٨٦٠٤٤- ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣».