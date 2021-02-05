شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد المرحلة الأولى من الطريق الدولي الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مشروع تطوير طريق المنصورة- جمصة «رافد جمصة»، بطول 50 كم، وتكلفة مليار و268 مليون جنيه، ليصبح 10.5 متر بكل اتجاه «3 حارات لكل اتجاه»، حيث بلغت نسبة تنفيذه 70%.

وأكد ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء منه في الموعد المحدد «30 يونيو 2021»، كما وجّه وزير النقل بضرورة تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الإرشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق وضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة للطريق في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحلي.

كما تفقد الوزير معدلات تنفيذ رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي «مرحلة أولى»، بطول 9 كم، وتكلفة 108.7 مليون جنيه، في المسافة من كوبري البستان حتى مدخل دمياط الجديدة ضمن مشروع قطاع «3 أ»، حيث أكد الوزير ضرورة تكثيف الأعمال، خاصة أنه يجري حاليًا إعداد خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد إلى الإسكندرية بطول 316 كم.