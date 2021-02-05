شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة إبراهيم عبدالعاطي مخترع جهاز علاج فيروس سي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي صباح اليوم الجمعة الدكتور إبراهيم عبدالعاطي، مخترع جهاز علاج فيروس سى والإيدز، عن عمر يناهز الـ ٧٤ عاما.

وسوف تشيع الجنازة عصر اليوم في مقابر الأسرة بمحافظة الإسكندرية، وسوف تتلقى الأسرة العزاء في الفقيد على المقابر.

وقالت الدكتورة وفاء الدريني، شقيقة زوجة الفقيد لـ«المصري اليوم» إن الدكتور إبراهيم عبدالعاطي توفي إثر أزمة قلبية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، لافتة إلى أنه كان سيجري له عملية تسليك لشرايين القلب إلا أن الموت لاحقه. وأشارت إلى أن الأسرة قررت اقتصار تلقي العزاء بالمقابر تنفيذا للإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا. وأشارت إلى أن الأسرة سوف تعود إلى القاهرة فور انتهاء تشييع الجثمان.

كانت «المصري اليوم» أجرت آخر حوار صحفي مع الراحل في ٢٨ يناير ٢٠١٧، بعد مرور أكثر من عامين توارى خلالهما عن الأنظار تماما، بعد الانتقادات الشديدة التي طالته، عقب الإعلان عن اختراع جهاز علاج فيروس الكبد الوبائى سى والإيدز، وكشفت خلاله الكثير من التفاصيل التي لم تكن تعرف من قبل في حينها.