شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح طريق الزعفرانة اتجاه السخنة بعد تحسن الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت إدارة مرور السويس، فتح طريق الزعفرانة اتجاه العين السخنة بعد تحسن الأحوال الجوية، وتم إلغاء تحويل حركة المرور لطريق الجلالة الجديد، والتنسيق مع ادارة مرور البحر الاحمر، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكانت إدارة المرور أغلقت أمس الخميس 4 محاور مرورية اخرى، منها طريق الزعفرانة وفيران وطابا وكذلك الاتجاه القادم من شرم الشيخ اتجاه النفق وتحويله الي الطريق القديم حتي مدنية طور سيناء ثم العودة للطريق الجديد بسبب وجود سيول منعا لوقوع اى حوادث مرورية، وتهيب إدارة المرور التزام السائقين بتعليمات المرور حرصا على سلامتهم.