شكرا لقرائتكم خبر عن والد محمد هيثم شهيد معهد الأورام: ولادنا مش أغلى من شهداء سيناء ضحايا الإرهاب..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هيثم طلخان على، والد محمد هيثم أحد شهداء حادث تفجير معهد الأورام الإرهابى 14 عاما، نجله الوحيد، إنهم كانوا عائدين من مناسبة زفاف نجل عمه، الذى استشهد فيه أكثر من 20 شخصا من أسرة واحدة.

وأضاف والد الشهيد محمد هيثم، إن الدولة تواجه إرهابا ممنهجا يقوم بأعمال تخريبية مخططة لتدمير الدولة، قائلا:" دول مأجورين بمال ومنهم المضحوك عليه بالدين ومدعومين من الخارج، وهم مجموعة من العصابات".

وتابع والد الشهيد محمد هيثم:" ولادنا إللى راحوا شهداء فى هذا الحادث الإرهابى، ليس أقل ولا أغلى ممن راحوا شهداء فى سيناء، ولا الشهداء اللى بيروحوا كل يوم، وهم فداء بلدهم، وربنا يعين الدولة على اللى بتقوم به من أجل محاربة الإرهاب ومواجهته، الفترة دى محتاجين وعى دينى وفكرى وخلقى لمواجهة هذه الأفكار المتطرفة اللى حرمتنا من أهالينا وأسرنا".

واستطرد هيثم طلخان:"نقدر ما تقوم به الدولة المصرية فى دعمنا والجهود اللى بتقوم به الجهات المختصة فى إنهاء الأوراق، ولكن نحتاج إلى بعض الترتيبات لإنهاء الأوراق الخاصة ببعض المعاشات الخاصة بأهالى الشهداء، وهم يحتاجون إلى إنهاء هذه الأوراق والإجراءات من أجل صرف المعاشات لهم".



هيثم طلخان على والد محمد هيثم أحد شهداء حادث تفجير معهد الأورام



والد محمد هيثم أحد شهداء حادث تفجير معهد الأورام



هيثم طلخان على



والد محمد هيثم أحد شهداء حادث تفجير معهد الأورام



والد أحد شهداء حادث تفجير معهد الأورام



هيثم طلخان



والد محمد هيثم شهيد حادث تفجير معهد الأورام

والد محمد هيثم أحد شهداء حادث تفجير معهد الأورام



والد أحد شهداء حادث تفجير معهد الأورام

والد محمد هيثم أحد شهداء حادث تفجير معهد الأورام



والد محمد هيثم أحد شهداء حادث تفجير معهد الأورام