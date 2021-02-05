شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق تخطط لتحويل خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية لمترو أنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة القومية للأنفاق أنها تخطط لتطوير وكهربة خط سكك حديد أبو قير بالإسكندرية بطول 21.7 كم وتحويله إلى مترو أنفاق بتكلفة تقديرية تصل إلى 32.2 مليار جنيه .

ويشمل المشروع تحديث البنية الأساسية لمسار خط سكة حديد أبو قيرالحالى من نظم إشارات واتصالات وتحكم وقضبان حديدية ومحطات، بجانب التعاقد على شراء قطارات مكيفة جديدة ستعمل خلال هذا المشروع عقب تنفيذه، وسيكون مساره سطحى بالإضافة إلى علوى أو نفقيا في مناطق التقاطعات المرورية.

ومخطط مع بداية تنفيذ هذا المشروع نقل تبعية خط أبو قير من هيئة السكة الحديد إلى الهيئة القومية للأنفاق، حيث سيكون المشروع بمثابة أول مترو في الإسكندرية، وذلك في إطار مخطط تنظيم النقل الجماعى بالإسكندرية وتخفيف الزحام والاختناقات المرورية بمحافظة الإسكندرية.

ويتضمن المشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو أنفاق بسرعة تصميمة 120 كم/ س، بحيث يكون منعزلا عن التقاطعات المرورية بطول مساره، مع تنفيذه سطحيًا بالكامل باستثناء مسافة 6 كم سيجرى تسيير المترو خلالها على كبارى علوية أو كبارى وأنفاق معا، ومخطط يضم 18 محطة مترو بطول المسار.