شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة والرى تتفقان على تحديد مساحات البنجر وقصب السكر والأرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتقنية الفيديوكونفرانس وبرئاسة كل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين وذلك لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين.

وقد أوضح الدكتور عبد العاطى أن الغرض من إجتماعات اللجنة التنسيقية هو تذليل جميع العقبات للموضوعات المشتركة والحصول على رؤى موحدة بين الوزارتين.

ومن جانبه أكد القصير على أهمية تفعيل قرارات اللجنة المشتركة، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في إنعقاد هذه اللجنة لحل أي عقبات حال حدوثها.

وتم خلال الاجتماع بحث الموقف التنفيذى لمشروع التحول من نظم الري بالغمر الي نظم الري الحديث مع التأكيد على أهمية الاسراع بمعدلات التنفيذ وتشجيع المزيد من المزارعين على التحول للرى الحديث.

وتم الاتفاق على الإجراءات التنسيقية بين الوزارتين لتحديد المساحات المقرر زراعتها بالارز هذا العام بالمناطق المختلفة، وذلك فى اطار القرار الوزارى رقم 305 لسنة 2020 خاصة المساحة التى تروى على المياه المالحة ومناطق زراعة الارز الجاف.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذى لاستصلاح مساحة 35 ألف فدان للاستفادة من مشروع نقل مياه مصرف المحسمة المعالجة لرى أراضي شرق قناة السويس.

وشهد الاجتماع اتفاقا على تشكيل لجنة موحدة من وزارات الري والزراعة والتموين لتحديد مساحات البنجر وقصب السكر المصرح بزراعتها.

كما تم عرض موقف تشغيل محطة قوتة ببني سويف حيث تم الاتفاق على قيام هيئة التعمير بإستكمال أعمال البنية الداخلية تمهيدا لقيام أجهزة الري بإطلاق المياه بالمناطق التى يتم نهوها.

كما تم الاتفاق علي التنسيق بين هيئه التعمير وهيئة المساحة فيما يخص إعداد أطلس لأراضي طرح النهر للمسافة من شبرا لحلوان، وفي المسافة من حلوان لأسوان.