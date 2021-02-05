شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تطلق حملة توعية للتعامل مع الآثار الجانبية لعلاجات السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت هيئة الدواء المصرية بتنظيم الحملة الأولى للتوعية بالآثار الجانبية لعلاجات السرطان، وذلك من خلال تقديم النصائح والارشادات التي تساهم في السيطرة على الآثار الجانبية لعلاجات السرطان.

ومن جانبه أشار الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن الحملة تم إطلاقها على الصفحة الرسمية لهيئة الدواء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك http://bit.ly/3cGEUnt، وأنها ستستمر حتى نهاية فبراير الجاري.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، أن الحملة تهدف إلى التعريف بالآثار الجانبية لعلاجات السرطان وما ينجم عنها من مشاكل في التغذية، كذلك اجراءات الاستعداد لتلقي العلاج

بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة حول وجود علاقة إيجابية بين المكملات الغذائية والأعشاب وعلاجات السرطان، وتقديم النصائح للتعامل مع الآثار الجانبية الأكثر تكرارا مثل القيئ والغثيان والإسهال والتهاب الفم وفقدان الشهية.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي والتثقيفي لهيئة الدواء المصرية، والذي أقره القانون رقم 151لسنة 2019 والخاص بإنشاء الهيئة، كذلك الالتزام المجتمعي تجاه المواطن المصري، من خلال العمل على الارتقاء بجودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة.