شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قافلة الأوقاف الدعوية يلقى خطبة الجمعة بمسجد نيالا العتيق فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قافلة الأوقاف الدعوية جولاتها وأعمالها فى السودان بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية السودانية، حيث ألقى الدكتور أشرف فهمي رئيس الوفد المصرى، خطبة الجمعة بمسجد نيالا العتيق.

ودعا فهمى خلال خطبة الجمعة، المصلين إلى اتباع نهج الرسول صلى الله عليه وسلم والتحلي بأخلاقه والعمل علي الموآخاه والمحبه بين الناس ونبذ القبلية ونشر روح التسامح بين الجماعات.

وأشاد أعضاء القافلة من الأئمة والواعظات بحفاوة الاستقبال والحب الذى لمسوه من أهل السودان حكومة وشعبا، مؤكدين فى فيديو خاص لـ"الخليج 365"، أنهم شعروا وكأنهم فى بلدهم الثانى مصر أو أنهم لم يغادروا القاهرة، حيث أشار الدكتور أشرف فهمى، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، إن القافلة الدعوية انقسمت إلى 3 مجموعات، الأولى ذهبت إلى النيل الأبيض وشمال كردفان والثانية إلى شمال دارفور والثالثة فى الخرطوم ستتوجه بعد يومين إلى جنوب دار فور لأداء صلاة وخطبة الجمعة هناك، واستكمال أعمال القافل.

وقال فهمى: "وجدنا استقبالا حارا من أهالى السودان وتعطش كبير لرجال الأوقاف والأزهر وهذه الزيارات تعمق الجذور التاريخية وتدعم الجهود المبذولة بين الوزارتين فى نشر الفكر الإسلامى المستنير بعيدا عن التعصب والإرهاب والتطرف والغلو".

فيما قالت الدكتورة وفاء عبد السلام، واعظة متطوعة بالأوقاف وضمن القافلة: "وجدنا حفاوة شديدة وحب وترحاب وكان فى استقبالنا السفير حسام عيسى سفير مصر بالسودان، وقيادات من وزارة الأوقاف والشئون الدينية بدولة السودان، ورحبوا بنا ترحاب شديد، وكرم الضيافة، ووفر لنا المسئولون كل ما نحتاجه فى الدعوة".