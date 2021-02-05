شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 1987 شاباً واستخراج 1921 ترخيص مزاولة الحرفة بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 1987 شاباً ، من بينهم 14 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5117 شابا باحثاً عن العمل .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 66 ألفاً و 500 جنيه لـ 15 عاملاً، منها 10 آلاف جنيه منح مولود لـ 5 عمال ، ومنحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه ، و منحة وفاة بمبلغ 2000 جنيه ، كما تم عمل شهادات أمان لعدد 57 عامل بإجمالي مبلغ 28 ألفاً و500 جنيه ، وجاري البدء في صرف منحة المولد النبوي الشريف لعدد 3616 عامل بواقع 500 جنيه لكل عامل من المسجلين بالوحدة .

وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية في تقريره للوزير، عن ما تم إنجازه خلال يناير الماضي، إلى أن المديرية استخرجت 1921 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 828 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 108 محاضر لمنشآت مخالفة للقانون، كما تم تلقى 128 شكوي عمالية، تم تسوية 6 شكاوي منها ودياً، وإحالة 20 شكوي للقضاء، كما تم عقد ندوتان توعية فى مجال فى مجال المرأة، والمفاوضة الجماعية.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي 343 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 156 محضراً للمنشآت المخالفة.