شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تبرم اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 60 عاملًا بشركة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع إحدى شركات الأكياس، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية، تقرر صرف بعض المزايا لـ 60 عاملا بالشركة.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية نصت علي رغبة إدارة الشركة في صرف مزايا للعاملين بها ، تمثلت في صرف بدل ورادى بنسبة 5 % من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة، وصرف مكافأة نهاية خدمة بواقع نصف شهر على أساس الأجر الشامل عن كل سنة خدمة بالشركة عن السنوات العشر الأولى ، وشهر على أساس الأجر الشامل عن العشر سنوات التالية، وشهر ونصف على أساس الأجر الشامل عما زاد على ذلك ، على ان يتم الصرف بحد أدني 125 ألف جنيه وبحد أقصى 300 ألف جنيه إعتباراً من 1 يناير 2021 .

واتفق الأطراف على ان يتم صرف مكافأة أداء ستة أشهر ونصف الشهر وفقاً للمرتب الأساسي اعتبارا من 1 يناير 2021 ، وصرف مكافأة انضباط ومحسوبة على المرتب الشامل ، فضلاً عن أنه يتم صرف حافز إنتاج بواقع 26 شهر كحد أدني ، وصرف أرباح بواقع 10 % من الأرباح الموزعة وبحد أقصى 12 شهراً .

كما نصت الإتفاقية على أن يتم صرف وجبة إضافية في شهر رمضان من كل عام تعادل 205 كجم لبن من أجود الأنواع بواقع 22 يوماً ، وصرف بدل تمثيل بواقع 94 جنيها المشرفين والملاحظين ، و 188 جنيها لرؤساء الأقسام ، و 299 جنيها للمديرين ، و250 جنيها لمديري المصنع .

ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.