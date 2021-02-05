شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. الصين تهدى مصر 300 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها إعلان لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، أن بلاده قررت منح 300 ألف جرعة (تكفي لـ150 ألف شخص) من اللقاح الصينى المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف في تغريده على موقع التواصل الاجتماعي (توتير) اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعميق الصداقة التقليدية بين مصر والصين وتعزيز التعاون الثنائي في مواجهة الجائحة، فضلا عن أنها تعتبر ممارسة حيه لترجمة مفهوم مجتمع المصير المشترك الصحي للبشرية على أرض الواقع.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





الصين تهدى مصر 300 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

أعلن لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، أن بلاده قررت منح 300 ألف جرعة (تكفي لـ150 ألف شخص) من اللقاح الصينى المضاد لفيروس كورونا.



وأضاف في تغريده على موقع التواصل الاجتماعي (توتير) اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعميق الصداقة التقليدية بين مصر والصين وتعزيز التعاون الثنائي في مواجهة الجائحة، فضلا عن أنها تعتبر ممارسة حيه لترجمة مفهوم مجتمع المصير المشترك الصحي للبشرية على أرض الواقع.

وفاة الفنان القدير عزت العلايلى عن عمر ناهز الـ86 عاما

توفى، منذ قليل، الفنان القدير عزت العلالى عن عمر ناهز الـ86 عاما، وستقام جنازته بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.

الفنان عزت العلايلى حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل معد برامج تليفزيونية لفترة، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السينيمائية.





الحكومة: رغيف الخبز المدعم بـ5 قروش وزيادة سعره الشهر المقبل شائعة

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التموين، أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل، مُوضحةً استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة بين سعر البيع وسعر الإنتاج الحقيقي، مُشددةً على شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.

المالية تطرح 15 مليون قطعة نقدية تحمل شعار "فرق مصر الطبية"

وجَّه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تحية إجلال واعتزاز بالرسالة الإنسانية النبيلة التى يعكف "جيش مصر الأبيض"، على أدائها بمنتهى الإخلاص، مُتصدرًا الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى ملحمة بطولية تُجسد تفاني الأطقم الطبية فى ميادين العطاء؛ ليُسطرها التاريخ بأحرف من نور.

ولفت وزير المالية، إلى حرص وزارة المالية على تنمية الوعى الوطنى برموز العطاء الإنسانى الذين أثروا حياتنا بمواقفهم الخالدة، وتضحياتهم الغالية، من خلال إصدار عملات معدنية متداولة أو تذكارية؛ تخليدًا لهذه الذكريات العظيمة.

أوضح الوزير أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة تُوثق هذا الدور البطولى المتعاظم لـ «جيش مصر الأبيض» فى ذاكرة الأمة، من خلال طرح 10 ملايين قطعة من فئة «الجنيه»، و5 ملايين قطعة من فئة «الخمسين قرشًا» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»؛ تقديرًا لجهودهم الكبيرة فى إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين بكل بسالة.





الإسكان: بدء تسليم 20 عمارة بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" فى العبور فبراير

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور سيبدأ يوم الثلاثاء 16/2/2021، وحتى يوم الإثنين 15/3/2021، في تسليم 20 عمارة أكواد (211 - 311 - 421) بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر، فى مدينة العبور.

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 38، يوم الثلاثاء 16/2/2021، ووحدات العمارة رقم 42، يوم الأربعاء 17/2/2021، ووحدات العمارة رقم 44، يوم الخميس 18/2/2021، ووحدات العمارة رقم 45، يوم الأحد 21/2/2021، ووحدات العمارة رقم 46، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارة رقم 49، يوم الثلاثاء 23/2/2021، ووحدات العمارة رقم 50، يوم الأربعاء 24/2/2021، ووحدات العمارة رقم 51، يوم الخميس 25/2/2021، ووحدات العمارة رقم 52، يوم الأحد 28/2/2021، ووحدات العمارة رقم 53، يوم الإثنين 1/3/2021.

وفاة النائب سعد الجمال عن عمر يناهز 75 عاما

توفى منذ قليل، النائب سعد الجمال، عضو مجلس النواب، عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، عن عمر يناهز 75 عاما، ومنتظر تشييع الجثمان بمسقط رأسه بالصف الجيزة.

ولد سعد الجمال في 20 يونيو عام 1945، في محافظة الجيزة، بمركز الصف، حصل على ليسانس الحقوق ودبلومة العلوم الشرطية، عام 1966 بتقدير جيد جدًا.

عام 1992، عين الجمال، مساعدًا لمدير أمن القاهرة للأمن العام، وأوفد لتدريس مادة البحث الجنائي ومسرح الجريمة، بالمركز العربي للدراسات الأمنية في مدينة الرياض بالسعودية.