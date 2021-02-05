شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تعلن عودة 18 لنشًا بحريًا للرقابة على أنشطة محميات البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عودة ١٨ لنشا بحريا تابع للعمل على طول ساحل محافظة البحر الأحمر للعمل في الدوريات البحرية بالمنطقة بالتعاون مع الجهات المعنية، بعد توقف لفترات زمنية، وإعادة تنفيذ إجراءات التنظيم والتنسيق اللازمة كخطوة أولى لإحكام الرقابة على محميات البحر الأحمر لمنع حدوث أي مخالفات في ممارسة الأنشطة البحرية، كما سيتم إحلال وتجديد الشمندوات الموجودة بالمحافظة، والعمل على زيادة أعدادها بما يعود بالنفع على كافة المراكب سواء المستخدمة في الصيد أو السياحة.



وأضافت «فؤاد»، خلال اجتماعها مع العاملين بالمحميات وجهاز شؤون البيئة بالغردقة، أن كل جهود وإجراءات الوزارة لحماية استدامة البيئة البحرية هو للحفاظ على مصادر الأسماك بالبحر الأحمر، ما يحقق مصالح الصيادين في المقام الاول باستدامة مهنة الصيد.

كانت إدارة التفتيش البحري بالغردقة رفضت الترخيص لعدد من لنشات الدوريات البحرية التابعة للمحميات لعدم وجود «ريس ميكانيكي بحري» على كل لنش كشرط للترخيص.