شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل ينعى عزت العلايلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الفنان الكبير عزت العلايلى، الذي وافته المنية صباح اليوم.

كان محمود العلايلي، نجل الفنان الكبير عزت العلايلي، أعلن وفاة النجم الكبير، وكتب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «توفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».