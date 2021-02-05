شكرا لقرائتكم خبر عن إمام بالأوقاف: الفساد ينبع من نفوس تسعى لـ«إضلال الناس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أسامة فخري الجندي، مدير عام شؤون المساجد بوزارة الأوقاف، إن الفساد سلوك غير أخلاقي نابع من قلب فاسد ونفس فاسدة تريد أن تخرج الناس عن طريق الحق.

وأضاف الجندي خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن المفسدين يسعون إلى إضلال الناس والفساد في العلاقات والأسر والمهن.

وأشار إلى أن الفساد مخالف للمنهج الإلهي، موضحا أن الشخص الذي لا يلتزم بالأوامر ويرتكب النواهي الإلهية فإن التصرفات التي تصدر عنه ستتم بعدم الإنسانية والمنطقية بما يترتب عليه صناعة الشرور والمفاسد.