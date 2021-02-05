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اليوم.. بدء دورة «الإعلام الديني والتحديات المعاصرة» في شرم الشيخ

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أحمد البحيري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق اليوم الجمعة بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء فعاليات «دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة» التي تنظمها وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام ومحافظة جنوب سيناء .

يحضر الدورة التدريبية: الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ونخبة من كبار الإعلاميين .

وتعقد الدورة التدريبية بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ومحافظة جنوب سيناء .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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