شكرا لقرائتكم خبر عن خروج قطار ركاب عن القضبان دون إصابات في المنوفية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محطة حلواصي البلد، بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، خروج القطار رقم 122 «أشمون- طنطا» عن القضبان، دون وقوع إصابات بين الركاب، وعلى الفور تم استدعاء فريق من صيانة السكك الحديدية، لحل المشكلة سريعا، وتوقفت حركة القطارات في الاتجاهين.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بخروج القطار رقم 122، أشمون طنطا عن القضبان، دون وقوع إصابات، وتم استدعاء فنيين السكك الحديدية لحل المشكلة.