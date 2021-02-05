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حصر الفرق الطبية المشاركة في الوقاية من كورونا لتطعيمها في المنيا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الإدارات الصحية داخل 9 مراكز بمحافظة المنيا، حصر الفرق الطبية المشاركة في الوقاية من وباء كورونا، سواء داخل مستشفيات العزل، أو الحميات، أو الصدر، أو قسم الوقائي، لتطعيمها بلقاح .

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن التطعيم بلقاح فيروس كورونا سيستمر عن طريق المنظومة المميكنه لصرف اللقاحات داخل جمهورية مصر العربية .

فيما حرص المحافظ اللواء أسامة القاضي، ونائبه، الدكتور محمد محمود أبو زيد، على حضور بدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، للأطقم الطبية والعاملين داخل مستشفى الصدر بمدينة المنيا.

قدم المحافظ الشكر للأطقم الطبية بمستشفى الصدر، وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثمناً دورهم الإيجابي في الوقوف صفاً واحداً للتصدي لـ جائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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