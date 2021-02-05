شكرا لقرائتكم خبر عن رصف طريق بطول 2500 متر وتحرير 15 مخالفة بيئية في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المحاسب هاني الجويلي، رئيس مركز ومدينة ببا، إنه تم إعادة رصف طريق رقم 224 مصرف المحيط بداية من منطقة الثلاثة كباري بقرية هليه باتجاه قرية نزلة الزاوية بطول 2500 مترا، كما تم الإنتهاء من خطوط السحب لبيارة قرية رزقة المشارقة، والبدء في خط الطرد ببيارة سحب وتخفيض المياه الجوفية بقرية، فيما تم تحرير 15 محضرا و 26 إنذارا لمخالفات بيئية بقرية سدس والبكرية وطوة.

وأضاف أنه تم تحرير 16مخالفة تموينية خلال حملة تفتيشية نفذتها الوحدة المحلية لقرية هليه بالتعاون مع الإدارة التموينية والتي استهدفت المخابز البلدية بدائرة الوحدة لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، حيث تنوعت المخالفات بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون للمواطنين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وقال انه تم تكثيف العمل فى ملف النظافة والتجميل للحفاظ على المستوى الحضاري للمدينة، حيث تم رفع القمامة من مناطق متفرقة بشوارع المدينة، وجمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي طنسا وقمبش وجزيرة ببا وسدس وصفط راشين، علاوة على رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز، وتمهيد طريق سدس/ الشيخ سراج ورفع كفاءة الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والطرق العامة وصيانة واستبدال الكشافات التالفة وشد الأسلاك الكهربائية.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية