شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام ينعى النائب سعد الجمال: زاملته لسنوات.. امتلك خبرة سياسية طويلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بخالص العزاء لأسرة الفقيد النائب المخضرم سعد الجمال، كما تقدم لمجلس النواب بخالص المواساة في فقدان النائب.

وأشار «هيكل»، في بيان، إلى أنه زامل الفقيد لسنوات داخل مجلس النواب، ولم يعرف عنه إلا حسن الخلق وعذوبة اللسان والخبرة السياسية الطويلة والتفانى في خدمة أهل دائرته.