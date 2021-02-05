شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة بمسجد السلام بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، اليوم، بمسجد «السلام» بمدينة شرم الشيخ حول موضوع: «حديث القرآن عن بُغاة الفتنة والمفسدين في الأرض»، وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف.

ويحضر خطبة الجمعة كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والقيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وصرح وزير الأوقاف بأن القرآن الكريم قد أولى الحديث عن بغاة الفتنة، والمفسدين في الأرض، والمُرجِفين فيها، والمعوقين لمسيرة الخير والإصلاح، عناية بالغة الأهمية، بيانًا لخطر هؤلاء على الأديان والأوطان ومسيرة الإصلاح، حيث يقول الحق سبحانه: «لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجاوِرُونَكَ فِيها إِلَّا قَلِيلاً».

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد وقت أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين «الأولى والثانية» مراعاة للظروف الراهنة، «مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم ما تقتضيه طبيعة المرحلة».