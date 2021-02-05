شكرا لقرائتكم خبر عن خروج جرار وعربتي قطار علي خط «القاهرة- منوف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بالسكة الحديد عن خروج قطار ركاب رقم 537 عن القضبان بمحطة الحلواصى على خط القاهرة- منوف، وذلك للمرة الثانية خلال شهر في المنطقة نفسها أثناء قيامه من محطة الحلواصى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

ونتج عن الحادث خروج الجرار والعربتين الأولى والثانية عن القضبان دون أي إصابات، وتوقف حركة القطارات، وجارٍ العمل على رفع الجرار والعربتين حتى تتم إعادة تشغيل حركة القطارات من جديد.