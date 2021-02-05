شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بتيرانا يلتقي وزيرة الخارجية الألبانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبلت وزيرة الخارجية الألبانية «أولتا جاتشكا» السفير محمد حيدر سفير مصر بتيرانا، حيث قدم لها التهنئة على توليها منصبها الجديد، مؤكداً تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية وإطلاق مستويات التعاون بين مصر وألبانيا لآفاق جديدة، والبناء على ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، وذلك استناداً على العلاقات التاريخية والمصالح المُشتركة التي تجمع بين البلديّن.

واستعرض السفير حيدر التقدم المحرز والتطورات التي شهدتها العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، حيث عُقدت جولة المشاورات السياسية بين الدولتيّن على مستوى مساعدي وزير الخارجية في ديسمبر الماضي، ووضع الجانبان خلالها خارطة طريق لتوسيع مجالات التعاون لتشمل كافة الجوانب الاقتصادية والتجارية والسياحية بما يتناسب مع العلاقات المتميزة التي تجمع البلديّن. كما أكد حيدر على تقدير مصر لدور البانيا كعامل استقرار وسلام في منطقة غرب البلقان، معرباً عن تهانيه على رئاستها الناجحة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا خلال العام الماضي والذي شهد تحديات كبيرة بسبب جائحة كورونا.

من جانبها، أعربت الوزيرة عن الارتياح لما تحقق من تقدم على الصعيد الثنائي، في ضوء أهمية مصر الإقليمية والدولية، وأن كلتا البلديّن تعدا عنصر استقرار وتوازن في منطقتيهما، إضافة إلى أن مصر تُعد الجسر الذي يمكن لألبانيا من خلاله التواصل والنفاذ للقارة الإفريقية، خاصةً أن السفارة الألبانية بالقاهرة هي التمثيل الدبلوماسي الوحيد لها في إفريقيا. وأكدت الوزيرة تطلع بلادها للمزيد من الانخراط على الصعيدين الإقليمي والدولي، وترحيبها بالتشاور والتنسيق مع مصر في ضوء ما تمتلكه من خبرات طويلة ومتراكمة على الساحة الدولية.