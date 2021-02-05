شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة كاهن «عذراء المعمورة» بالإسكندرية متأثراً بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُوفى الأب القس مكسيموس فؤاد، كاهن كنيسة السيدة العذراء بمنطقة المعمورة التابعة لقطاع المنتزه بالإسكندرية، أمس، عن عمر تجاوز 57 سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت حوالي 12 سنة.

ووُلد المتنيح يوم 17 نوفمبر 1963، وسِيم كاهنًا في 8 مارس 2009.

وأُقيمت صلوات تجنيزه بكنيسة الشهيد مار جرجس بحي سيدي بشر، حيث ترأس الصلاة الأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، وشاركه الصلاة القمص أبرآم إميل، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، وعدد من كهنة الإسكندرية وأعضاء أسرته نظرًا للظروف الحالية المصاحبة لفيروس كورونا.

وأرسلت الكنيسة عزاء سمائياً للأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه ومجمع كهنة القطاع، في نياحة الأب القس مكسيموس فؤاد.