شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص «واتس آب» للتواصل مع غرفة عمليات مركز الحسنة بسيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت رئاسة مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، اليوم الجمعة، عن تخصيص رقم واتس أب لتواصل المواطنين مع غرفة عمليات المركز، بسبب الظروف الجوية التي تشهدها محافظة شمال سيناء.

وشدد أسامة أحمد محمد، رئيس مركز ومدينة الحسنة، على مديري الإدارات الخدمية بالتواصل المستمر مع غرفة العمليات لمتابعة الظروف الجوية مع رفع حالة الطوارئ القصوى تزامنًا مع استمرار سقوط الأمطار ووصول السيول إلى بعض الوديان بقرى المركز والمدينة.

وأكد عفش أنه نظرا لتعذر تواصل المواطنين تليفونيا بسبب الظروف الجوية تم تخصيص رقم واتس آب للتواصل مع غرفة العمليات بالمجلس لمعرفة المعلومات الدقيقة الخاصة بسقوط الأمطار والسيول الناتجة عنها لأخذ الحذر منها .

الجدير بالذكر أن محافظة شمال سيناء تتعرضت لسقوط أمطار رعدية ورياح باردة، كما تتعرضت مناطق وسط سيناء لسيول متوسطه نتيجة لسقوط الأمطار الغزيرة وتجمع مياه الأمطار من روافد الوديان وتحركها عبر مجارى السيول بعدة مناطق في مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء .