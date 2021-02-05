شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وبرق ورعد بمناطق متفرقة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مناطق متفرقة بمحافظة المنيا غيوما وأمطارا ورعدا وبرقا في ظل التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد، مما دفع الأجهزة التنفيذية من رفع درجة الاستعداد، لمواجهة أي توابع لتلك التقلبات.

ونشرت الإدارة العامة للمرور الفرق المرورية بالطرق السريعة والإقليمية للحد من السرعات، وحذرت من المرور بمناطق الكثبان الرملية بالطريق الصحراوي الغربي، لحين استقرار الأحوال الجوية.

وحذرت إدارة المرور السائقين من السرعات الزائدة خاصة على الطرق السريعة سواء الزراعي أو الصحراوي.

كما حذر المحافظ اللواء أسامة القاضي، رؤساء المراكز والوحدات المحلية، التراخي في رصد أي تقلبات مناخية، سواء أمطار غزيرة، أو رياح، وتوابعها من حوادث طرق وغيرها.