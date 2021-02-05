وزير الشباب والرياضة يشارك بمشروع «منشطي الأحياء السكنية» في جليم (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجئ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المشاركين في مشروع «منشطي الأحياء السكنية» بمنطقة جليم، صباح اليوم الجمعة، والذي تنفذه الوزارة في إطار «جعل الرياضة أسلوب حياة»، بهدف تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة.

وشارك الوزير الشباب والفتيات أثناء ممارسة الرياضة بمنطقة جليم، وتابع مسئولي المشروع بالإسكندرية والشباب المشارك في المشروع، مثنياً على الجهد المبذول خلال المشروع الذي يجرى تنفيذه كل يوم جمعة، والتقط الشباب والمشاركين الصور التذكارية مع الوزير.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في الاسكندرية، أن مشروع منشطي الأحياء يتم تنفيذه تحت شعار «جعل الرياضة أسلوب حياة» وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة ضمن برنامج منشطي الرياضة بالأحياء السكنية وتنظمه وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للتنمية الرياضية)، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة (الادارة العامة للرياضة).

وأوضحت أن المشروع ينفذ منذ أكثر من ثلاث سنوات ويعد أحد أهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقتها القيادة السياسية ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات.

فى زيارة مفاجئة .. وزير الشباب والرياضة يشارك بمشروع "منشطي الأحياء السكنية" فى جليم (صور)

فى زيارة مفاجئة .. وزير الشباب والرياضة يشارك بمشروع "منشطي الأحياء السكنية" فى جليم (صور)

فى زيارة مفاجئة .. وزير الشباب والرياضة يشارك بمشروع "منشطي الأحياء السكنية" فى جليم (صور)

فى زيارة مفاجئة .. وزير الشباب والرياضة يشارك بمشروع "منشطي الأحياء السكنية" فى جليم (صور)

فى زيارة مفاجئة .. وزير الشباب والرياضة يشارك بمشروع "منشطي الأحياء السكنية" فى جليم (صور)

فى زيارة مفاجئة .. وزير الشباب والرياضة يشارك بمشروع "منشطي الأحياء السكنية" فى جليم (صور)

فى زيارة مفاجئة .. وزير الشباب والرياضة يشارك بمشروع "منشطي الأحياء السكنية" فى جليم (صور)