شكرا لقرائتكم خبر عن فض سويقات عشوائية ورفع 80 طن مخلفات وقمامة في إهناسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب نشأت معبد، رئيس مركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، إنه تم فض بعض السويقات العشوائية بالمدينة والقرى التابعة، وتحرير عدة محاضر لعدد من المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامات الواقية مع تطبيق الغرامة الفورية حفاظاً على صحة وسلامة عامة المواطنين.

وأشار «معبد» إلى القيام بحملة نظافة بمناطق متفرقة من المدينة تم خلالها رفع 80 طنا من كميات القمامة من محيط المصالح الحكومية والمدارس والمستشفيات والأحياء الشعبية والمخلفات المنزلية من مجلس قروي ننا وقاي والعواونة والنويرة وبراوة، مع التخلص الآمن من هذه المخلفات بنقلها لمصنع السماد العضوي بسمسطا، كما تم صيانة 135 كشاف إنارة بمنطقة الشيخ حرب ومعصرة نعسان وقرية ميانة.