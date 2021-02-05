شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشارك في دورية على لانش لمتابعة الأنشطة البحرية بمدينة بالغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جولة بحرية مفاجئة لمتابعة سير وحركة الزيارات والأنشطة البحرية بمحميات البحر الأحمر، بمرافقة أفراد الدوريات البحرية من الباحثين وطاقم تشغيل اللنشات من أفراد محميات البحر الأحمر، وذلك خلال زيارتها التفقدية للأنشطة البيئية بمحافظة البحر الأحمر .

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجولة البحرية عن سعادتها باستقلالها أحد اللنشات التابعة لمحميات البحر الأحمر لمتابعة الأنشطة البحرية ضمن عدد 18 لنش سيعود للعمل لإحكام الرقابة بالبحر الأحمر، بالتعاون مع الجهات المختصة بعد توقف دام لمدة تزيد عن 3سنوات.

وأكدت وزيرة البيئة على دور محميات البحر الأحمر بالتعاون مع الجهات المختصة في حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي، حيث وجهت بضرورة تفعيل خطط إدارة الموارد الطبيعية من خلال أعمال المراقبة والسيطرة وتطبيق قانون المحميات لمواجهة التحديات التي تواجه الحفاظ على البيئة البحرية وفي مقدمتها الحفاظ على الشعاب المرجانية.

كما تضمنت الجولة تفقد مواقع شعاب الفانوس وشعاب العرق وعرض العائدات البيئية عليها بعد قرار الوزارة الخاص بإعلانها كأحد مناطق تحديد الطاقة الاستيعابية للزوار للحد من الضغوط على الدرافيل، حيث شددت على ضرورة متابعة تنفيذ خطط الحفاظ على تنظيم نطاقات الزيارات بالمواقع، لما لذلك من دور في حماية التنوع البيولوجى بالحد من الضغوط البشرية على المنطقة لضمان استدامتها.

كما قامت وزيرة البيئة خلال الجولة بتفقد عدد من اللنشات السياحية أثناء ممارسة الأنشطة بالمحمية والتأكد من التزامها بالتعليمات وبالإجراءات الوقائية خلال الفترة الحالية.