شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يطلق تطبيق "أبناء النور" الخاص بخدام مدارس الأحد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق قداسة البابا تواضروس الثاني تطبيق "أبناء النور" بالتزامن مع احتفالات مئوية مدارس الأحد فى يوليو 2018. ودعا قداسته خدام مدارس الأحد بكافة كنائس الكرازة المرقسية بمصر وبلاد المهجر إلى الاستفادة من الإمكانيات التى يتيحها التطبيق.

ويوفر التطبيق العديد من الخواص الإليكترونية التي تسمح بتواصل الخدام مع مخدوميهم بأساليب تفاعلية.

وقد أكد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال مشاركته في الجلسة الختامية للمؤتمر العلمى لمدارس الأحد بالمركز الثقافي القبطى الأرثوذكسيعام 2018، أن مدارس الأحد تعلم الجميع محبة الله والوطن والإنسان دون أى تمييز وأن جميع المصريين عاشوا حياتهم حول النهر، لافتا أن خدمة الكنيسة امتدت إلى أماكن بعيدة جدا فى كل المسكونة، مضيفا:"كما تعلمنا مدارس الأحد محبة أرضنا وجميع المخلوقات ومحبة الأبدية أيضا".

وأضاف البابا تواضروس، أن 2018 هو عام مفرح للكنيسة بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس مدارس الأحد ومرور 50 عاما على تأسيس الكاتدرائية إلى جانب ذكرى مرور 50 عاما على ظهور السيدة العذراء بالزيتون".

وقال إن الاحتفال بذكرى مرور مدارس الاحد أمر مفرح جدا لأن تأثيرها قوى على كل الاجيال، معبرا عن سعادته بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على مشاركتها في فاعليات، مشيرا إلي أن العامل الرئيسى الذى يؤثر في شخصية الطفل منذ الصغر هو الخادم الأمين وهو العنصر الرئيسى المؤثر في حياة الجميع، لافتا إلى انه فخور بتخرجه من مدارس الأحد هو وجميع الاساقفة والكهنة، وأنه تربي في مدارس الأحد في سوهاج وأنه تعلم الاحترام والتدقيق في كل أمور الحياة بفضل مدارس الأحد.