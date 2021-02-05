شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى حدائق الأهرام يطالبون محافظة الجيزة برفع مخلفات الهدم المتراكمة بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكى أهالى منطقة حدائق الأهرام القديمة المجاورة للمتحف المصرى الكبير بالجيزة، من تراكم القمامة ومخلفات الهدم بمحيط المنطقة، وخاصة الشارع الرابط بين طريق مصر إسكندرية الصحراوى وطريق المنصورية، حيث أكد الأهالى أن مخلفات الهدم والقمامة تراكمت أسفل كوبرى الطريق الدائرى وعلى جانبى الطريق، مما يعيق الحركة وتزداد يوما بعد يوم مما جعلهم يرفعوها على نفقتهم الخاصة.

وطالب الأهالى بإزالة المخلفات وكذلك الباعة الجائلين، ومخلفات البيع، وإعادة ترميم حفر أعمال توصيل الغاز والكهرباء أو مياه بالشارع، مؤكدين أن تطوير المنطقة يأتى ضمن تطوير محيط المتحف المصرى الكبير وينعكس بشكل أساسى على المظهر الحضارى.