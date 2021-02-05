شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى حدائق الأهرام يطالبون محافظة الجيزة برفع مخلفات الهدم المتراكمة بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر
وطالب الأهالى بإزالة المخلفات وكذلك الباعة الجائلين، ومخلفات البيع، وإعادة ترميم حفر أعمال توصيل الغاز والكهرباء أو مياه بالشارع، مؤكدين أن تطوير المنطقة يأتى ضمن تطوير محيط المتحف المصرى الكبير وينعكس بشكل أساسى على المظهر الحضارى.
وقال المهندس أشرف خاطر، أحد أهالى منطقة حدائق الأهرام القديمة، أن المنطقة تحولت لأسوء منطقة بعد أن كانت الأفضل والأرقى وعلى الرغم من أنها على بعد خطوات من المتحف المصرى الكبير إلا أن المحافظة لم تهتم سوى بالشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى انتشار مخلفات الهدم فى كل مكان خاصة أسفل الطريق الدائرى، ولم تحرك المحافظة لها ساكن.
وأضاف لـ الخليج 365، أنه يوجد غرف تحت كوبرى الدائرى وعشش ومخالفات بالجملة أسفل الطريق الدائرى بالقرب من المتحف المصرى الكبير، مشيرا إلى أن كل المخلفات تتجمع في المناطق البعيدة عن الشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى أزمة المصرف الموازى لترعة المريوطية، فلم يغطى حتى الأن وأصبح بؤرة للأمراض والحشرات، بالإضافة إلى عدم رصف أو ترميم أماكن الحفر الخاصة بالغاز أو المياه، حتى تحولت المنطقة من أرقى المناطق إلى أسوء المناطق .