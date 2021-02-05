شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان القدير عزت العلايلى .. شارك بالعزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى، منذ قليل، الفنان القدير عزت العلالى عن عمر ناهز الـ86 عاما، وستقام جنازته بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.

الفنان عزت العلايلى حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل معد برامج تليفزيونية لفترة، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السينيمائية.. شارك بالعزاء.