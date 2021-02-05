أخبار مصر

وفاة الفنان القدير عزت العلايلى .. شارك بالعزاء

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان القدير عزت العلايلى .. شارك بالعزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى، منذ قليل، الفنان القدير عزت العلالى عن عمر ناهز الـ86 عاما، وستقام جنازته بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.

الفنان عزت العلايلى حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل معد برامج تليفزيونية لفترة، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السينيمائية.. شارك بالعزاء.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا