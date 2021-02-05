شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة حزمة إجراءات لحماية البطاطس والطماطم والفراولة من الصقيع والأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمودة، مدير معهد البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن المعهد أصدر مجموعة توصيات ونصائح بالإجراءات الواجب اتباعها لحماية زراعات البطاطس والطماطم والفراولة من الصقيع والامطار ، وذلك فى اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة توعية المزارعين لكيفية مواجهة الآثار السلبية للظروف الجوية التى تشهدها البلاد حاليا.

على النحو التالى :

أولاً: حماية محصول البطاطس من الصقيع والأمطار

يجب إتباع هذه الإجراءات عند توقع وجود صقيع.

-الرى على الحامى ليلة التوقع بوجود صقيع.

‏-رش النباتات بالكبريت الميكرونى.

-‏الرش بسليكات البوتاسيوم، الرش بالأحماض الأمينية.

-الرش بأحد المبيدات (العلاجية والجهازية) المتخصصة فى الأمراض ألفطرية الناتجة عن الصقيع

وفى حالة سقوط أمطار يجب إتباع هذه الإجراءات

- تأجيل الحصاد لحوإلى إسبوع حتى يتم جفاف التربة

-تصريف ماء الرى الراكده فى الخطوط .

-‏الرش بسليكات البوتاسيوم، الرش بالأحماض الأمينية.

-الرش بأحد المبيدات (العلاجية والجهازية) المتخصصة فى الندوة المتأخرة

ثانيا

الإجراءات الإحترازية لحماية زراعات الطماطم من الصقيع والأمطار

عند انخفاض درجات الحرارة ليلا إلى أقل من 8 5م وعند ازدياد هبوط فى درجات حتى الوصول إلى درجه 2 5م – صفر يحدث موت للنباتات وتلف الثمار

‏يوصى فى حاله احتمال حدوث صقيع

-تقارب فترات الرى فى الرى بالغمر وفى نظام الرى بالتنقيط يكون الرى آخر النهار

-رش النباتات بمنقوع السوبر فوسفات 2% مع منقوع البوتاسيوم 1.5%

-التعفير بالكبريت ويكون عقب الرش السابق بعدد 2 – 3 يوم

--الاهتمام بالتسميد العضوى الجيد حيث يعمل على تدفئه منطقه الجذور وزيادة القدرة على الامتصاص مما يؤدى إلى زيادة نسبه الماء المرتبط داخل الأوراق والثمار وكلما زادت نسبه المياه المرتبط إلى الماء الحر يكون النبات اكثر تحملا للصقيع ولا يحدث الا عند درجات الحرارة تحت الصفر. وعليه فان الرش بالبوتاسيوم وبعض العناصر الصغرى فى هذه ألفترة تساعد على زيادة نسبه الماء المرتبط.

أيضا سقوط الأمطار يؤدى إلى غسيل كل العناصر حول النباتات وبالتإلى يحدث تدهور لحاله العامه للنباتات وعليه لابد

‏-رش العناصر الغذائية كامله كرش ورقى مع رش الطحالب الخضراء والتى تزيد كفاءة القدرة على تحمل أضرار البرودة والصقيع

-عدم توقف الرى خاصه فى الأراضى الملحيه والتى تذوب بفعل الأمطار وتودى إلى عمليه البلزمه الخلايا وموت النباتات والرى اثناء الأمطار يعمل على غسيل حول النبات ويلافى اضرار الملوحه.

- لا بد من وجود طريقة لصرف الماء الزائد بفعل الأمطار فى المصارف لعدم تجمعها حول النباتات وأحداث اعفان الجذور.

ثالثا ‏الإجراءات الإحترازية لحماية زراعات الفرأولة من الصقيع والأمطار

‏يحدث ضرر لزراعات ألفرأولة بسبب التقلبات الجوية وموجة الصقيع وهبوب الرياح والعواصف الترابية وبرودة الجو وسقوط الأمطار، وباتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية تفاديا لعدم تأثر المحصول من قلة الإنتاج.

‏لذلك ننصح

متابعة النشرات الجوية التى تُصدرها الجهات المعنية أولاً بأول واتباع كافة الإرشادات الخاصة بمثل هذه الأحوال الجوية وتدريب المرشدين الزراعيين على استخدام تقارير التنبؤات والإنذار المبكر وإعطاء توصيات مبكرة للمزارعين للحد من آثار التقلبات الجوية غير المواتية.

ضرورة رى الحقل رية سريعة قبل البرد مباشرةعلى الحامى آخر النهار.

القيام بتغطية النباتات بالأغطية البلاستيكية لحماية النبات من اضرار درجات الحرارة المنخفضة وكذلك حمايتها من أضرار المطر.

الرش بالكبريت الميكرونى وسليكات البوتاسيوم ويكون الرش آخر النهار

*الرش بمخلوط سلفات الماغنسيوم (كيلو) والبوتاسيوم فوسفيت (كيلو) على 300 لتر للفدان والرش آخر النهار

* الرش بالكالسيوم المخلبى لانة يعمل على تقوية جدر الخلايا وبالتإلى زيادة مقأومة النبات للأمراض ألفطرية

*تصريف مياة الأمطار بين مصاطب الزراعة بطريقة آمنة لا تؤدى لتجمعها

-الرش بالأحماض الأمينية أو السيتوكينيات ، أو سليكات البوتاسايوم

‏الرش الوقائى بالمبيدات ألفطرية عقب انتهاء المطر للوقاية من الامراض ألفطرية خاصة عفن البوترايتس وهذة المبيدات مثل البليز والسويتش وامستارتوب بالجرعات الموصى بها

- الرش بحمض السلسليك لأنة يزيد من المقأومة الدفاعية للنبات ضد الامراض ألفطرية خاصة بعد المطر

-الاهتمام بالتسميد ألفوسفاتى (حمض ألفوسفوريك ) لأنه يدخل فى تكوين مركبات الطاقة وبالتالى زيادة مقأومة النبات للصقيع وكذلك الأهتمام بالتسميد البوتاسى

‏-تقليل استخدام التسميد النيتروجينى وخاصة النترات واليوريا لانه يعمل على زيادة غضاضة النبات وبالتإلى زيادة الإصابة بالأمراض ألفطرية.