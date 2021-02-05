شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة خبير المقامات والقراءات القرآنية أحمد مصطفى كامل والجنازة من مسجد الرحمن الرحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توفى صباح اليوم الجمعة أحمد مصطفى كامل، خبير المقامات والقراءات القرآنية، ومن المقرر صلاة الجنازة على جثمان الراحل من مسجد الرحمن الرحيم، على أن يدفن فى مقابر الأسرة بباب النصر.

وكان أحمد مصطفى كامل، أكد فى تصريحات سابقة أن رحلته مع حفظ القرآن الكريم وتعلم القراءات، بدأت منذ الصغر، مشيرا إلى أن والده اقترح عليه بعض زملائه أن يذهب للحسين لسماع شيخ ذو صوت ندى، ووالده عندما استمع إلى الشيخ مصطفى إسماعيل قال هذا صوت من السماء، لافتا إلى أن والده اصطحبه معه إلى المسجد يوم الجمعة واستمع للشيخ مصطفى وهو يقرأ سورة الكهف، ومنذ ذلك الحين وهو يستمع للشيخ مصطفى وواظب على حضور حفلاته.

وأوضح خبير المقامات فى التصريحات السابقة، أنه ظل على هذا الوضع حتى وصل لسن 16 سنة، وقام بشراء تسجيل، وتم تسجيل كل صغيرة وكبيرة للشيخ مصطفى إسماعيل، لافتا إلى أنه يمتلك 2200 تسجيلا للشيخ مصطفى إسماعيل لا تجد فيهم قراءة واحدة تشبه الأخرى، منوها إلى أنه عرض هذه التسجيلات على الإذاعة المصرية ولكن رفضت إذاعتها بحجة أن هذه التسجيلات ستغطي على كل القراء والمشايخ في الإذاعة.