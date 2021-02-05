وفاة خبير المقامات والقراءات القرآنية أحمد مصطفى كامل والجنازة من مسجد الرحمن الرحيم

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة خبير المقامات والقراءات القرآنية أحمد مصطفى كامل والجنازة من مسجد الرحمن الرحيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وكان أحمد مصطفى كامل، أكد فى تصريحات سابقة أن رحلته مع حفظ القرآن الكريم وتعلم القراءات، بدأت منذ الصغر، مشيرا إلى أن والده اقترح عليه بعض زملائه أن يذهب للحسين لسماع شيخ ذو صوت ندى، ووالده عندما استمع إلى الشيخ مصطفى إسماعيل قال هذا صوت من السماء، لافتا إلى أن والده اصطحبه معه إلى المسجد يوم الجمعة واستمع للشيخ مصطفى وهو يقرأ سورة الكهف، ومنذ ذلك الحين وهو يستمع للشيخ مصطفى وواظب على حضور حفلاته.
وأوضح خبير المقامات فى التصريحات السابقة، أنه ظل على هذا الوضع حتى وصل لسن 16 سنة، وقام بشراء تسجيل، وتم تسجيل كل صغيرة وكبيرة للشيخ مصطفى إسماعيل، لافتا إلى أنه يمتلك 2200 تسجيلا للشيخ مصطفى إسماعيل لا تجد فيهم قراءة واحدة تشبه الأخرى، منوها إلى أنه عرض هذه التسجيلات على الإذاعة المصرية ولكن رفضت إذاعتها بحجة أن هذه التسجيلات ستغطي على كل القراء والمشايخ في الإذاعة.