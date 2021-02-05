ضبط مدير مصنع بحوزته 100 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 108,000 قطعة "كمامة طبية" غير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائي" – 2,43 طن "أقمشة غير منسوجة – دعامة – فلتر - أستك " مستلزمات إنتاج ، أدوات وأجزاء التصنيع) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.